Në këtë intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, Klinaku ka bërë me dije se LB-ja kësaj here do të bëjë koalicion vetëm me ato parti që e përkrahin këtë ide.

Ai ka thënë se shkëmbimi i territoreve është e vetmja rrugë për ta zgjidhur problemin shekullor mes Kosovës dhe Serbisë.

Sipas tij, kjo çështje nuk do të mbyllet derisa nuk zgjidhet përfundimisht.

“Zgjidhja e çështjes shqiptaro-serbe bëhet vetëm përmes ndërrimit të territoreve në bazë të vijave etnike”, ka thënë Klinaku.