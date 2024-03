Knaus pas vendimin për Manastirin e Deçanit: Kosovës iu hap dera për anëtarësim në Këshillin e Evropës

Knaus ka thënë se vendimi i sotëm i Qeverisë i hap derën Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës, duke lavdëruar angazhimin e Dora Bakoyannis, raportuese për Komisionin e Çështjeve Politike të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës (APKE) për aplikimin e Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës.

“Duke ndihmuar në zgjidhjen e çështjes së tokës së Manastirit të Deçanit pas më shumë se një dekade – dhe duke hapur kështu derën për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës si anëtare e 47-të në vitin e saj të përvjetorit (75 vjet të Këshillit të Evropës)- si e vetmja demokraci evropiane ende jashtë – Dora Bakoyannis po shkruan histori”, ka shkruar Knaus, në një postim në platformën X.

Knaus ka thënë se “kjo është në interes të të drejtave të njeriut, të shtetit të së drejtës, të Kosovës dhe të bashkësisë së Manastirit të Deçanit, një monument historik me të kaluar të madhe”.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë të mërkurën se Qeveria i ka kërkuar Agjencisë Kadastrale të Kosovës ta zbatojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës të vitit 2016 për tokën e Manastirit të Deçanit.

