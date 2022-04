KMVF nëpërmjet “Bllokut Anti-Kapitalist”, tenton të ringjall Karl Marksin midis Prishtine

Në komunikatën drejtuar mediave, KMVF thonë se “klasa punëtore” po vazhdon “të shtypet e të nëpërkëmbet”, gjersa thërrasin në rezistencë e organizim.

Lexoni komunikatën e plotë:

Të nderuara përfaqësuese të mediave,

Ju njoftojmë se nesër, duke filluar nga ora 12:00, në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë, do të mbahet protesta e 1 majit nga Blloku Anti-Kapitalist, nën thirrjen: Punëtore e punëtorë të bashkuar kundër shtypjes.

Ju ftojmë të na ndiqni!

Më poshtë e gjeni të bashkangjitur kumtesën paralajmëruese të protestës:

Këtë 1 maj, kthejmë vëmendjen tek gjendja e klasës punëtore në Kosovë e përtej, për ta denoncuar sistemin e dhunshëm në të cilën klasa punëtore vazhdon të shtypet e të nëpërkëmbet e kujtojmë se shpresa e vetme është rezistenca e organizimi.

Kapitalizmi i egër në të cilën gjendemi është duke u ushqyer nga puna papaguar e të keq paguar, trupat e jetët e punëtoreve/ëve kudo. E në kohën e rritjes së çmimeve, sa për shkak të luftërave imperialiste e sa nga fryrja artificiale nga korporatat zhvatëse vendore e ndërkombëtare, punëtoret/ët vazhdojnë të jetojnë në me një këmbë në skaj të varfërisë, e me tjetrën në shtypje e shfrytëzim nga shefat e pronarët, të tejhuajsuar e tjetërsuar nga qenësia e vetë. Sidomos gratë punëtore, që në një anë iu mohohet kompensimi bazik për punët e shtëpisë me arsyetimin se është “ligj natyre”, e në anë tjetër përjashtohen sistematikisht nga tregu i punës, nëse arrijnë të punësohen ndonjëherë, përsëri duhet të ballafaqohen me eksploatim sistematik, pagesë më të ultë, ngacmime e abuzime seksuale.

Kapitali shpërndanë shtypjen por edhe privilegjin, në mënyrë të pabarabartë me qëllim që të krijoj çarje përbrenda klasës punëtore. Ndërkohë që punëtorët/et shtypën e shfrytëzohen, ata të komuniteteve rom, egjiptian e ashkali iu mohohet e drejta për të punuar e gëzuar të drejtat themelore. Personave LGBTI+ iu mohohen të drejtat bazike për të ekzistuar e punuar lirshëm, pa frikë e me dinjitet. Si kundërpërgjigje dhe nga frika nga fryma përparimtare, patriarkati kapitalist nxjerr racizmin e fashizmin, homofobinë e transfobinë, konservatizmin e fundamentalizmin, për ta shuar çdo tentativë të organizimit dhe solidaritetit të klasës punëtore që do t’ia rrezikonte makinerinë e nxjerrës profitit nga eksploatimi i fuqisë së lirë punëtore.

Këtë 1 maj, ne si Bllok Anti-Kapitalist iu bëjmë thirrje punëtoreve e punëtorëve brenda shtëpive, fabrikave e punishteve të ndërtimit, marketeve e zyrave, nga rruga deri tek hapësirat e pastrimit, student/ë e pensioniste/ë, të organizohemi, në solidaritet, e në kundërshtim të shtypjeve të shumëfishta dhe përgjigjeve të dobëta reformatore të cilat veç janë duke i ushqyer pabarazitë dhe na qesin hije syve nga problemet e thella. Kundërshtojmë çdo ndërmarrje që ka për qëllim mirëmbajtjen e kësaj status quo-je të dhunshme që i shërben të fortëve e të pasurve në kurriz të klasës punëtore. Këtë 1 maj, ne bashkohemi në e qëndrojmë bashkë kundër patriarkatit hetero-seksist, kapitalist, racist, ksenofob e transfob dhe ritheksojmë se ndryshimet rrënjësore e çlirimi i përket klasës punëtore.

Andaj, të organizohemi!

Me respekt,

Blloku Anti-Kapitalist.