KMSHK: Të respektohet kodi i etikës në rastin e raportimit për fëmijët

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK), përmes një komunikatë për media, thotë se po përcjell me shqetësim publikimin në disa media online të lajmit dhe videos për rastin e pretendimit për ngacmim seksual të një të miture, në oborrin e një shkolle fillore në Prishtinë.

KMSHK-ja e sheh me shqetësim publikimin e fakteve rrethanore që zbulojnë lehtë identitetin e të miturve të përfshirë në rast.

Sipas tyre, në çdo rast mediat duhet të shfaqin kujdes fillimisht në moszbulimin e asnjë fakti apo rrethane që çon në identifikimin e të miturve, e më pas ngjarjen duhet plasuar sipas rregullave etike të mediave të shkruara dhe online.

“Zbulimi i fakteve rrethanore mund të çojë shumë lehtë tek zbulimi i identitetit të të miturve dhe, rrjedhimisht, pasojat për jetën e fëmijëve dhe të familjeve të tyre. Kapitulli VI i Kodit të mediave të shkruara në mënyrë shumë të qartë përcakton raportimin për të mitur në rastet kur janë viktima, dëshmitarë apo kur dyshohen ose janë kryes të veprimeve të pahijshme, përfshirë veprat penale. Kodi përcakton që: gazetat, portalet dhe agjensitë e lajmeve në asnjë mënyrë nuk do të identifikojnë fëmijët nën moshën 18 vjeçare, të cilët janë të përzier në vepra penale, qoftë si dëshmitarë, apo të pandehur. Trajtimi i rrëfimeve mbi tragjeditë personale duhet të zhvillohet me kujdes, ndërkohë që ndaj individëve të prekur me tragjedi duhet pasur qasje mirëkuptimi dhe diskrecioni”, thuhet në komunikatë.

KMSHK-ja iu bën thirrje mediave që kanë raportuar për rastin pa u mbështetur në kodin e etikës, që të përmirësojnë raportimin, respektivisht të mos publikojnë informata që zbulojnë identitetin e të miturve të përfshirë në rast, kurse videon e postuar ta largojnë nga ëeb platformat dhe faqet e tyre në rrjetet sociale.