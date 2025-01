KMDLNJ: Zjarrfikësit, kategoria më e keqtrajtuar nga institucionet Rasti i zjarrit në parkingut e një ndërtese në Prishtinë javën e kaluar mori shumë vëmendje sidomos për formën e reagimit të Policisë së Kosovës dhe Zjarrfikësve. Secili sakrifikoi vetën në mënyrë që disa qytetarë të evakuohen nga hapësira me tym të shkaktuar nga zjarri. Por hakun me pagesa e mjete me sa duket institucionet…