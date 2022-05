KMDLNJ: Trajtimi jodinjitoz i të paraburgosurve nga Gjykata Speciale

“KMDLNj vlerëson se ndaj tyre bëhen shkelje flagrante e të drejtave të njeriut në mungesë të një monitorimi efektiv dhe të pavarur. Janë lejuar disa vizita për shkaqe humanitare për Kadri Veselin dhe Hysni Gucatin për të vizituar prindërit e sëmurë rëndë dhe për të vizituar varret pasi kanë ndërruar jetë. Është interesant se as Kadri Veseli e as Hysni Gucati nuk janë lejuar nga Gjykata Speciale të marrin pjesë në ceremoninë e varrimit ndërsa nën përcjellje dhe të vetmuar janë përcjellur për ta vizituar varrin e prindit”, thuhet në reagimin e KMLDNJ-së.

“Çfarë kuptimi dhe çfarë e drejte është vizita e varrit dhe moslejimi i pjesëmarrjes në varrim?! Sidomos kjo e humbë çdo arsye dhe logjikë në rastin e Hysni Gucatit i cili është dënuar me 4,6 vjet burg dhe i cili nuk mund te ndikojë as në dëshmitarë, as në hetime e as në proces”.

“Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte në Hagë ka qenë shumë më i përparuar në respektimin e të drejtave të njeriut se që është Gjykata Speciale për Kosovën, UÇK dhe shqiptarët. KMDLNj mendon se të paraburgosurit e Gjykatës Speciale nuk duhet të pranojnë këto vizita jodinjitoze ku nuk lejohen të marrin pjesë në varrim, si pjesa më e rëndësishme ndërsa lejohen të vizitohen varret thuaja menjëherë pas varrimit”, thuhet tutje në reagim. “Përfundimisht, nga aspekti i të drejtave të njeriut të paraburgosurit apo pengjet e Gjykatës Speciale nuk ka kush t’i mbrojë. Shteti i Kosovës më së paku”.