KMDLNj: Autobusi i Kosovës u sulmua në Serbi, ku janë reagimet? Një autobus që po udhëtonte nga Peja për në Dortmund të Gjermanisë është sulmuar me gurë në Serbi, nga ku nuk ka pasur të lënduar. E në lidhje me këtë ka reaguar Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, duke thënë se qytetarët e Kosovës gjatë kalimit nëpër Serbi përballen me shumë…