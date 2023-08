Klubi s’ishte aktiv në merkato, tifozët tallen keq me drejtuesit – e ndalin një person në aeroport kinse ishte transferimi i ri

Klubi spanjoll i futbollit Malaga nuk ishte shumë aktiv në tregun e transferimeve këtë verë dhe me atë rast tifozët kishin një mënyrë specifike për t’i dërguar një mesazh drejtuesve.

Një grup prej disa dhjetëra tifozësh të klubit spanjoll u tallën me krerët e klubit me pankarta dhe fanella false teksa ndalën një person të rastësishëm në aeroport dhe pretenduan se ai ishte një lojtar i ri për klubin e tyre, transmeton lajmi.net.

Menjëherë ia dhanë fanellën pasagjerit për të firmosur, ndërsa njëri prej tifozëve u shtir si roje.

Pamjet e këtij momenti janë bërë virale në rrjetet sociale./Lajmi.net/

Malaga fans were so annoyed at the club not making a Summer signing that they picked a random person at the airport to greet as a new player… 😂pic.twitter.com/gRTG1K1X2K

— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) August 22, 2023