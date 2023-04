Klubi shqiptar reagon pas padrejtësive në Serbi, shqyrtojnë braktisjen e garave

Klubi shqiptar që bën gara në futbollin serb, KF Tërnoci ka paralajmëruar braktisjen e garave për shkak të padrejtësive që po u bëhen, shkruan lajmi.net.

Tërnoci, me anë të një njoftimi në faqen zyrtare në Facebook ka theksuar se gjatë ndeshjes me Moravan, tre futbollistë të tyre u përjashtuan, duke shtuar se gjyqtari i dëmtoi edhe gjatë minutave tjerë me kartonë të verdhë.

Klubi shqiptar pretendon se këto dëmtime janë të qëllimshme dhe se ato po ndodhin për shkak se janë shqiptarë.

NJOFTIMI I PLOTË:

Pas skandalit në Vlladiçin Han po e shyrtojmë braktisjen e garave

Në ndeshjen e xhiros së 19-të, të cilën sot e filluam në Vlladiçin Han kundër ekipit vendës, Morava, për fat të keq as që e përfunduam.

Shkaktar kryesor ishte referi i kësaj ndeshje i cili me vendimet skandaloze për menjëherë (min.65) përjashtoi 3 futbollistë tanë me karton të kuq kurse gati të gjithë pjesën tjetër të ekipit e ndëshkoi me kartona të verdhë, andaj u detyruam ta ndërprejmë ndeshjen.

Këto sjellje të turpshme të referit, të papara në fushat e futbollit ishin krejtësisht të qëllimshme në mënyrë që ekipi ynë mos të ketë në dispozicion futbollistët e ekipit të parë për ndeshjet tjera.

Sidomos, synimet e referit ishin që t’ na dëmtojë në ndeshjen e radhës të cilën në fushën tonë e kemi kundër Allakincës.

Në ndeshjen e sotme është vënë kapaku në padrejtësitë të cilët po thuaj se në çdo ndeshje i kemi pasur në fushat mysafire.

Tashmë është bërë e sigurt se ekipi ynë është duke i penguar njerëzve të Federatës dhe shkaku kryesor është përkatësia etnike e futbollistëve por edhe e gjithë mekanizmave tjerë të skuadrës.

Në ambient të këtillë është e pamundur të garohet, sidomos kur kihet parasysh se të tjerët ju shohin me sy armiqësor.

Është e pakuptimtë qe djemtë tanë të derdhin djersë dhe të rrezikojnë shëndetin e tyre në një Ligë, zyrtarët e së cilës, në vend të kultivimit të Fer Plejit sportiv dhe ndërtimit të urave të bashkëpunimit midis popujve, po mbjellin ndasi dhe urrjetje.

Kryesia e Klubit pas konsultave që do t’i zhvillojë ditëve në vazhdim, do të paraqitet me vendim zyrtar rreth hapave të mëtutjeshme./Lajmi.net/