Klubi i njohur mbetet në ligën e katërt, tifozët ia mësyjnë fushës

Kuptohet, fjalë është për ekipin e Steaua Bukureshtit, kampionin e Evropës më 1986 dhe finalistin e Kupës së Kampionëve më 1989, që nuk arriti të fitojë në barazh për ligën e tretë dhe mbeti edhe një sezon në rangun e katërt të garave në Rumani.

Siç dihet, pas problemeve të mëdha financiare, drejtuesit e këtij klubi kishin provuar të ndërrojnë pronësinë e klubit dhe pas një vendimi gjyqësor, klubi aktual FCSB, që garon në rangun elit rumun është ndarë nga Steaua, që është riaktivizuar më 2017 dhe po tenton që nga liga e katërt të ngjitet nëpër rangje të garave.

Mirëpo, klubi edhe këtë sezon nuk e arriti këtë qëllim, pasi në ndeshjen ku i duhej vetëm barazimi, ata u mposhtë 1-0.

Pas kësaj, tifozët hynë në fushë dhe situata eskaloi edhe në përleshje fizike midis tifozëve dhe policëve. /Lajmi.net/

Steaua ultras have stormed the pitch after their team have missed out on promotion to the third division for the second year in a row. pic.twitter.com/EUhGRQy3Cw

— Alecs Stam (@AlecsStam) June 2, 2019