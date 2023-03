Klubi i njohur evropian dyshohet se u financua nga Abramovich

Klubi holandez Vitesse mori 117 milionë euro hua nga pronari i atëhershëm i Chelseat, Roman Abramovich.

Kështu raporton ‘The Guardian’, e cila shkruan se Abramovich luajti një rol kyç në financimin e blerjes së Vitesse në vitin 2010, e cila drejtohej nga ish-lojtari i Gjeorgjisë, Merab Jordania.

Gjetjet, të cilat rrjedhin nga një memorie e të dhënave të zbuluara të njohura si dosjet e Oligarkut, duket se tregojnë se mbështetja sekrete rrodhi nëpër disa entitete të regjistruara kpmani fiskale fiktive.

“The Guardian” njofton se Vitesse kishte qenë tashmë në radarin e shoqatës së futbollit të Holandës për lidhjen e tyre të dyshuar me Abramovich. Jordania ishte një mike e njohur e oligarkut dhe u pasua nga bashkëpunëtori i tij dhe biznesmeni rus Alexander Chigirinsky. Vitesse gjithashtu u bë një “klub partner” me Chelsean dhe mori shumë nga të huazuarit e tyre nga viti 2010 e tutje, me Nemanja Matic dhe Mason Mount, deri në vitet 2017-18 si dy shembuj të spikatur, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, financimet e Abramovich ishin aq të errëta sa u shmangën autoriteteve holandeze në dy raste. Tani, ka dalë në dritë se financimi i tij i supozuar gjatë kohës që zotëronte Chelsean, jo vetëm që mbulonte marrjen e Vitesses në vitin 2010, por edhe shpenzimet e tyre që pasuan.

Të mërkurën pasdite, gazeta britanike doli me një publikim që pretendonte se Vitesse ishte financuar indirekt nga kompanitë në pronësi të zotit Abramovich, pronari i atëhershëm i Chelsea, në periudhën midis 2010 dhe 2016,”

Për këto raportime, klubi holandez është përgjigjur me një deklaratë ku thuhet:

“Vitesse thekson se informacioni mbi të cilin bazohet artikulli nuk ishte i njohur asnjëherë për klubin. Klubi gjithmonë ka bashkëpunuar plotësisht me hetimet e nisura nga KNVB, të cilat gjithashtu nuk zbuluan asnjë paligjshmëri.”.

Pasojat janë ende të panjohura, megjithëse ligjet e UEFA-s përcaktojnë se klubet evropiane duhet të jenë në pronësi të pavarur dhe të drejtohen duke siguruar integritetin e garave, që do të thotë se çdo financim nga Abramovich ndërsa zotëronte Chelsean mund të penalizohet./Lajmi.net/