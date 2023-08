Klubi i Gjilanit në krizë, FFK shtyn ndeshjen ndaj Fushë Kosovës Komisioni i Garave pas shqyrtimit dhe analizës së kërkesës së SC Gjilani, për shkak të gjendjes në këtë klub dhe problemet me të cilat po ballafaqohet me fillimin e garave, vendosi që ndeshja e javës së parë: KF Fushë Kosova – SC Gjilani të shtyhet. Ajo do të zhvillohet në terminin e parë të mundshëm.…