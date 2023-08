Klubi i Futbollit “Runiku” i vogël, por me synime të mëdha Klubi Futbollistik “RUNIKU” i vogël, por me synime të qarta. Klubi futbollistik nga Runiku i Skenderajt që tashmë mbanë emrin e po këtij vendi “RUNIKU” garon në ligën e 3-të futbollit të Kosovës (Rajoni i Dukagjinit). Ky klub në këtë edicion ka hyrë me synime të qartë ku synon që ta mbyllë sezonin në vendin…