Klubet nga Manchester pushtojnë kreun e tabelës, Man Utd fiton ndaj Fulham

Golat e shënuar nga Edinson Cavani 21’ dhe Paul Pogba 65’ i dhuruan tre pikë të tjera Djajve të Kuq, transmeton lajmi.net.

Me këtë fitore, Man Utd renditen në vendin e parë në Premierligë, me 40 pikë të grumbulluara.

Në anën tjetër, Fulham mbetet në pozitën e 18-të, duke luftuar për të mos rënë nga liga./Lajmi.net/

The Goal of Edinson Cavani for Manchester United in video ! 🤯🎥#FULMUN #MUFC 🔴 pic.twitter.com/5tksPalL0v

— Manchester United 🔴 (@ManUnitedENG_) January 20, 2021