Klubet e Superligës mblidhen sot, diskutohen zhvillimet e fundit të FFK-së

Klubet e Superligës së Kosovës dhe Ligës së parë në futboll të shqetësuara rreth lajmeve të fundit për kryetarin e FFK-së, Agim Ademi i cilit i është caktuar masa e arrestit shtëpiak për 30 ditë dhe moslicencimin e Federatës së Futbollit të Kosovës nga MRKS-ja, dhe do të takohen sot për të diskutuar lidhur me këto çështje.

‘RTV Dukagjini’ merr vesh ekskluzivisht se ky takim do të zhvillohet në ora 13:00, transmeton lajmi.net.

MKRS-ja ende nuk ka marrë vendim për moslicencimin e FFK-së mirëpo edhe zhvillimet e fundit kanë bërë që të gjitha klubet të mblidhen sot.

Komisioni vlerësues për licencimin e Federatave ka kërkuar dokumente shtesë nga FFK gjatë procesit të licencimit, derisa këta të fundit janë bindur se do t’i plotësojnë edhe dokumentet shtesë dhe do të licencohen mirëpo deri me tani akoma nuk ka pasur asnjë risi në këtë drejtim./Lajmi.net/