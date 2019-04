Klopp tregon se kush duhet ta fitojë çmimin ‘lojtari i vitit’ në Angli, sipas tij

Trajneri i Liverpool, Jurgen Klopp, është përfshirë në debatin për lojtarin më të mirë të vitit në Premierligë.

Dje janë publikuar gjashtë të nominuarit për lojtarin e vitit në Angli (Raheem Sterling, Bernardo Silva, Sergio Aguero, Virgil Van Dijk, Sadio Mane dhe Eden Hazard).

Pas nominimeve, ishte trajneri i skuadrës së Liverpool ai që ka dhënë mendimin e tij rreth fituesit të këtij çmimi individual.

Sigurisht, ai beson se një lojtar i skuadrës së tij duhet ta fitojë këtë, dhe si favorit sheh liderin e mbrojtjes së tij, Virgil Van Dijk.

Van Dijk ka bërë ‘revolucion’ në repartin defensiv të Liverpool, duke sjellë stabilitet të madh dhe Klopp e di rëndësinë që ka pasur lojtari për skuadrën këtë edicion.

Gjermani ka thënë se do të ishte shumë i mërzitur nëse holandezi nuk do të zgjidhet lojtari i vitit.

“A do të ndihesha keq nëse Van Dijk nuk zgjidhet lojtari i vitit? Për të po, sigurisht” ka thënë Klopp, transmeton lajmi.net.

“Ai ka pasur një sezon të jashtëzakonshëm. A e meriton ai këtë? Sigurisht. Ishte sezoni i kaluar kur De Bruyne dhe Salah të dy luajtën sezon të shkëlqyer dhe Mo e fitoi” ka shtuar tutje gjermani.

“Ne ishim të lumtur dhe jo sepse De Bruyne e humbi çmimin, sepse ai do ta meritonte gjithashtu. Mendoj se është e njëjta gjë përsëri. Është e qartë. Do të isha i lumtur për Virgil” ka shtuar ndër të tjerash Klopp.

Në garën me Raheem Sterling si më favoriti, me siguri se rrol të madh do të luaj edhe titulli i kampionit dhe skuadra që e fiton atë. /Lajmi.net/