Klopp ‘telefonohet’ nga Real Madridi

Përplasjet mes Real Madrid dhe Liverpool-it këtë sezon vazhdojnë të shtohen.

Djathtaku i i Liverpool-it, Trent Alexander-Arnold, duket se do të bashkohet me Los Blancos këtë verë, ndërsa synimi kryesor i Real Madrid për të zëvendësuar Carlo Ancelottin është ai që Liverpool përpiqej të sillte për të zëvendësuar Jurgen Klopp.

Ndërkohë, pasardhësi i Arne Slot ka dalë si një alternativë për Xabi Alonso-n.

Ndërsa Alonso duket se mbetet kandidati kryesor për pozitat e trajnerit në Santiago Bernabeu këtë verë, me periudhën e Carlo Ancelotti-t duke përfunduar, Klopp është shfaqur si një objektiv befasues.

Ish-trajneri i Liverpool-it dhe Borussia Dortmundit aktualisht është Drejtor i Futbollit Global në Red Bull, por është zbuluar se njëri nga këshilltarët më të afërt të Presidentit Florentino Perez është shumë i interesuar për trajnerin gjerman.

Alonso dhe Bayer Leverkusen po presin një telefonatë nga Real Madrid për të mësuar se çfarë do të ndodhë këtë verë, sipas Marca-s, por ata vazhdojnë të zbulojnë se Klopp ka marrë të paktën dy telefonata, të cilat thuhet se ishin në emër të Los Blancos. “Telefonuesi” ka kërkuar të mësojë për situatën e tij dhe nëse Klopp do të ishte i gatshëm të kthehej në menaxhim.

Agjenti i Klopp, Marc Kosicke, kohët e fundit hodhi poshtë thashethemet se ai nuk ishte i lumtur në rolin e tij në Red Bull, dhe dukej se po qetësonte thashethemet që e lidhin atë me kryeqytetin spanjoll. Ai theksoi se Klopp “ka një kontratë dhe nuk ka asgjë tjetër për të thënë”. Megjithatë, lidhjet mes dy palëve nuk do të shuhet plotësisht.

Një pengesë e mundshme për emërimin e Alonso-s është tarifa e transferimit. Leverkusen ka një marrëveshje me Alonso-n që t’i lejojnë atij të largohet nëse Los Blancos e kërkojnë, por ata do të kërkojnë një tarifë të madhe për trajnerin nëse do të ndodhë kjo. Megjithatë, për Red Bull mund të ketë gjithashtu një tarifë që duhet paguar nëse ata ndahen nga Klopp.