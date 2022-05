Klopp premton rikthim në finale: Rezervoni biletat sezonin e ardhshëm

Mbrëmë Liverpool u mposht nga Real Madridi me rezultat 1:0.

Kështu duke humbur finalen e dytë nga ‘Mbretërit’, pas asaj të vitit 2018 në Kiev.

Klopp, megjithatë, ka besim të plotë në skuadrën e tij për të ardhur sërish sezonin e ardhshëm në finale të këtij kompeticioni.

“Nuk është keq të arrish në finale – është një lloj suksesi edhe pse jo suksesi që dëshiron të kesh.

Kam një ndjenjë të fortë se do të vijmë përsëri. Djemtë janë vërtet konkurrues dhe janë një grup i jashtëzakonshëm – ata do të jenë sërish të tillë sezonin e ardhshëm. Dhe ne do të shkojmë përsëri. Ku është sezoni tjetër? Stamboll? Rezervoni hotelin!”, tha ai për ‘BT Sport’, përcjell lajmi.net.

Liverpooli mbrëmë dështoi të fitojë për herë të 7-të Ligën e Kampionëve./Lajmi.net/