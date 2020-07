Klopp përsëri me lëvdata për Thiago Alcantara, përgjigjet nëse spanjolli do të transferohet te Liverpool

Jurgen Klopp është pyetur përsëri lidhur me Thiago Alcantara.

Trajneri i Liverpool, Klopp, ka dhënë disa komente lidhur me mesfushorin spanjoll të Bayern Munich, Thiago Alcantara.

Alcantara lidhet me një kalim të mundshëm te Liverpool tash e disa javë, kurse për të trajneri i ‘Reds’ nuk ka kursyer lëvdatat. Madje ai ka dhënë edhe një përgjigje lidhur me atë se a do të transferohet ish lojtari i Barcës te Liverpool.

“Nuk ia kam idenë se për kë do të luajë ai sezonin tjetër, nuk ka asgjë për momentin”, ka thënë Klopp, transmeton lajmi.net.

“Thiago Alcantara është lojtar i madh, por gjithashtu është lojtar i Bayern Munich. Kjo është çfarë mund të themi. S’ka asgjë për t’u thënë”, shtoi trajneri i Liverpool.

Thiago Alcantara u ka bërë me dije krerëve të Bayern Munich se është i interesuar për një aventurë të re, para fundit të karrierës. /Lajmi.net/