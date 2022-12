Klopp: Pavarësisht se çfarë do të më thonë, Pele ishte më i miri Legjenda braziliane, Pele ka vdekur në moshën 82 vjeçare pas një përballje të gjatë me sëmundjen e kancerit në zorrën e trashë. Bota e futbollit po vazhdon ta vajtojë vdekjen e Peles, ku ndër të fundit që reaguan për këtë gjë, ishte edhe trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp, transmeton lajmi.net. “Pavarësisht se çfarë do të…