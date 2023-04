Klopp: Nuk jam trajneri më i keq

Trajneri gjerman, Jurgen Klopp ka folur për rindërtimin e skuadrës së Liverpoolit me transferime gjatë merkatos verore, ndërsa ka mbrojtur vetën dhe lojtarët për shkak të rezultateve të vazhdueshme negative.

Klopp e pranoi se do të ketë lojtarë të ri te ‘Reds’, por tha se çfarëdo që do të bëjnë gjatë kësaj vere nuk do të jetë e mjaftueshme për disa njerëz, transmeton lajmi.net.

“Çfarëdo që do të bëjmë këtë verë nuk do të jetë e mjaftueshme për disa njerëz. Por me rekrutim (transferime) të mençura, ne do të përmirësohemi, sigurisht”, tha Klopp.

Më tej, gjermani e mbrojti vetën dhe skuadrën për shkak të rezultateve jo të mira gjatë këtij sezoni.

“Nuk jam trajneri më i keq, lojtarët nuk janë më të këqij, vetëm na duhet që të bëjmë disa ndryshime të mençura vitin e ardhshëm”, shtoi më tej Klopp.

Liverpooli momentalisht zë vendin e tetë në Premier Ligë në kuotën e 43 pikëve, 10 sosh më pak se vendi i 4, Manchester United./Lajmi.net/