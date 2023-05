Klopp konfirmon largimin e mesfushorit nga Liverpooli në verë

Arthur Melo do të largohet përfundimisht nga Liverpooli në merkaton e verës pas huazimit të tij nga Juventusi.

Lajmin e ka konfirmuar trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp i cili njëkohësisht edhe e vlerësoi futbollistin, shkruan lajmi.net.

“Do të doja t’i uroja më të mirën Arthurit pasi periudha e tij e huazimit po përfundon, profesionalizmi dhe aftësia e tij ishin të qarta për të gjithë ata që punuan me të”, tha Klopp, njofton Fabrizio Romano.

Jurgen Klopp confirms Arthur Melo exit: “I would like to wish the best to Arthur as his loan period comes to an end — his professionalism and ability were clear to all who worked with him”. 🔴 #LFC

Arthur will leave Juventus this summer — he will be available on the market. pic.twitter.com/xroa8oGJkE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2023