Klopp flet për shortin që e vendosi Liverpoolin përballë Realit: Të gjithë jemi të entuziazmuar për këtë ndeshje

Jurgen Klopp ka komentuar shortin e Champions League.

Sot është tërhequr shorti i Champions League dhe një nga dy ndeshjet më interesante është ajo mes Liverpool dhe Real Madrid.

Lidhur me shortin disa komente ka dhënë edhe trajneri i Liverpool, Jurgen Klopp.

“Gjëja e parë që mund të themi është se ky short është Champions League e pastër. Kjo është ndeshje që flet vet për veten dhe për të cilën të gjithë jemi të entuziazmuar. E di që kemi luajtur me Real Madridin në disa finale së fundmi, por nuk ndodh shpesh që dy klubet tona të kenë qenë përballë me dy ndeshje, kështu që tani mund të presim me padurim që kjo të ndodhë”, ka thënë Klopp, përcjell lajmi.net.

“Vetë ndeshjet janë ende disa muaj larg, por nuk duhet shumë imagjinatë për të menduar se si do të jetë atmosfera në të dyja ndeshjet. Ky short na ka dhënë diçka të veçantë për të pritur”, shtoi gjermani.

Liverpool dhe Real Madrid u përballen në finalen e fundit të Champions League, ku fitues dolën spanjollët. /Lajmi.net/