Klopp: Evropa Ligë do jetë kompeticioni ynë Liverpool ka më shumë gjasa të luajë futboll në Evropa Ligë sezonin e ardhshëm, por Jurgen Klopp ka këmbëngulur se ‘Reds’ do ta bëjnë konkurrencën e tyre. Një paraqitje nën nivel kundër Aston Villas , e shpëtuar nga një gol e Roberto Firmino, do të thotë se Liverpool ka më shumë gjasa të luajë në…