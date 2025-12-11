Klodjan Braho- kreu i ri i SPAK-ut në Shqipëri
Klodjan Braho është zgjedhur në pozitën e drejtuesit të Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), raporton Tch. Ai u zgjodh me 7 vota, ndërkohë Adnan Xholi mori 3 vota, Elvin Gokaj vetëm 1, ndërsa Doloreza Musabelli nuk mori asnjë votë, transmeton Klankosova.tv Braho do të jetë pasuesi i Altin Dumanit.
