Klodi befason me deklaratën për Elijonën pas Big Brother: Normal që edhe mua më ka pëlqyer
ShowBiz
Raporti i Elijona Binakajt dhe Klodian Mihajt këtë edicion të Big Brother ka qenë tejet i diskutueshëm.
Me banoren e cila ka shprehur një pëlqim për të, edhe pse e dinte që ka të dashur jashtë.
Klodi nga ana tjetër e ka mohuar vazhdimisht duke mos dashur që ta lëndoj partneren jashtë.
Në Post Big Brother, që transmetohet të hënën dhe të premten, ai ka befasuar me deklaratën.
“Po normal që mu Elijona më ka pëlqyer”, u shpreh në një pjesë të klipit të ndarë në rrjete sociale.
Banorja u shfaq e habitur, derisa theksoi: “U shlirova më në fund e tha”.
Mbetet për t’u parë nëse jashtë do të zhvillohet diçka më shumë mes tyre.
