Kllokot: Polici e ndalon për kontroll, shoferja e godet me veturë Një polic është lënduar dhe ka kërkuar ndihmë mjekësore në QKMF Viti pasi është goditur me veturë. Polici e kishte ndaluar për kontroll teksa shoferja nga pakujdesia e godet me veturë. “AKSIDENT TRAFIKU- Kllokot, 14.01.2024-17:05. Raportohet për një aksident trafiku ku zyrtari policor derisa ishte në kryerje të detyrës zyrtare, ka sinjalizuar një veturë për…