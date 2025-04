​Klinika e Neonatologjisë bëhet me autoambulancë neonatale Klinika e Neonatologjisë për herë të parë është pajisur me autoambulancë neonatale, e cila do të sigurojë transport të shpejtë, komod dhe të sigurt për foshnjat e porsalindura, duke u mundësuar qasje në kujdesin intensiv. Ministria e Shëndetësisë përmes huamarrjes së Bankës Botërore ka siguruar autoambulancën neonatale në vlerë 198 mijë euro. Kjo autoambulancë do…