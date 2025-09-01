Klinë: Burri raporton se dikush ia dëmtoi kasafortën ku kishte gjëra me vlerë

Ankuesi mashkull në Klinë ka raportuar se nga persona të panjohur është dëmtuar një kasafortë në të cilën mbante disa gjëra me vlerë. Rasti po hetohet nga ekipet relevante policore. Rasti ndodhi dje, por koha mbetet e panjohur në raportim. "DËMTIM APO ASGJËSIM I PASURISË- Klinë / 31.08.2025 – Koha e pa njohur. Ankuesi mashkull…

01/09/2025 09:38

Ankuesi mashkull në Klinë ka raportuar se nga persona të panjohur është dëmtuar një kasafortë në të cilën mbante disa gjëra me vlerë.

Rasti po hetohet nga ekipet relevante policore.

Rasti ndodhi dje, por koha mbetet e panjohur në raportim.

“DËMTIM APO ASGJËSIM I PASURISË- Klinë / 31.08.2025 – Koha e pa njohur. Ankuesi mashkull kosovar raporton se nga persona të panjohur është dëmtuar një kasafortë ne te cilen mbante disa gjëra me vlere. Rasti po hetohet nga ekipet relevante policore.”/Lajmi.net/

