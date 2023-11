Klinaku për ZPS’në: Po kërcënon dhe po shantazhon dëshmitarët

Faton Klinaku, i cili ushtron detyrën e OVL-UÇK-së, ka shprehur shqetësimin e tij në lidhje me seancat gjyqësore në Gjykatën Speciale. Ai ka pohuar se ka vërejtur një fushatë të bastisjeve nga ZPS, që synon të justifikojë dështimet në procesin gjyqësor të kësaj gjykate.

Ushtruesi i detyrës së OVL-UÇK-së, Faton Klinaku ka thënë se shqetësimin e tij lidhur me situatën e seancave gjyqësore në Gjykatën Speciale.

Klinaku në emisionin “FIVE”, ka thënë se ka vërejtur një fushatë të bastisjeve të njerëzve për të arsyetuar dështimet e tyre në këtë kontekst.

“Ka një fushatë të bastisjeve të njerzëve për t’i arsyetuar dështimet e tyre sepse sa i përket seancave gjyqësore në të shumtën e rasteve janë duke dështuar sepse vazhdimisht ne e kemi thënë se të gjitha provat i kanë nga Serbia pushtuese dhe ne kemi pas disa dokumente që atyre ju kanë rrjedhë si skandale dhe që persona të maskuar e të panjohur i kanë sjellë tek ne dhe asnjëherë nuk janë hetuar këta persona”, ka thënë Klinaku.

Klinaku thotë se dështimet në seancat gjyqësore janë për shkak se shumica e provave janë të marra nga Serbia pushtuese dhe se ata kanë dokumente që janë sjellë nga persona të maskuar dhe të panjohur, pa pasur hetim të duhur për origjinën e tyre.

“Të gjitha do t’u dalin gënjeshtra sepse nuk e ka penguar drejtësine dhe secili nga këta persona që janë duke u bastisur dhe janë duke ua konfiskuar telefonat janë shumica prej tyre që kanë qenë në vizitë në Hagë”, vijon ai.

Tutje ai ka theksuar se “askush nuk është duke e penguar drejtësine, por ZPS-ja ka penguar drejtësinë duke i kërcnuar dëshmitarët dhe duke i përpunuar dëshmitarët e vetë”.

“Meqënëse nuk kemi shtet pasi i kemi partitë politike servil, qofshin ata që e kanë themeluar por edhe këta tashmë që nuk kanë dasht me largu këtë gjykatë duke ndryshuar një ligj. Nuk po merren me Gjykatën Speciale fare, por po merren me ‘Zajdnicën’ të cilën e kanë pranuar edhe ata edhe ky”, përfundon Klinaku