Klinaku paralajmëron Kurtin për pensionet e veteranëve: Na ke në protestë sapo të dalë Ligji në votim Faton Klinaku, ushtrues detyre i kryetarit të OVL-UÇK-së ka dhënë një intervistë për Lajmi.net ku ka shfaqur zemërimin e tij si me krijimin e Gjykatës Speciale ashtu edhe me ligjin për pagën minimale. Klinaku ka thënë se Gjykata Speciale nuk është dashur të formohet kështu, është dashur të formohet një gjykatë që do ti dënonte…