Klinaku e quan “amatore” Prokurorinë e Speciales: Nuk do t’i mbajmë fshehur skandalet tuaja

Në atë deklaratë, për të cilën pak më parë raportoi lajmi.net, Klinaku thoshte se nëse vijnë dokumente tjera të Speciales, ato do t’i publikojë.

E Klinaku në një reagim në Facebook e ka quajtur “amatore” Zyrën e Prokurorit të Specializuar.

Tutje, ia ka bërë të ditur se nëse ndodhë që sërish të vijnë materiale të Speciales, ato do t’ua ofrojnë mediave.

“Për Prokurorinë e Specializuar në Hagë: Po habitem me amatorizmin tuaj – Ne as nuk kemi publikuar e as nuk publikojmë asgjë. Ne ua kemi ofruar mediave për publikim dhe do t’ua ofrojmë përsëri. Nuk do t’i mbajmë fshehur skandalet e juaja sepse nuk e kemi asnjë detyrim për këtë”, ka shkruar Klinaku.

ZPS, në parashtresën për të cilën raportoi lajmi.net e saj citon deklaratën e Klinakut ku thotë se do të publikojë çfarëdo materiali që i vije nga Specialja, qoftë ai edhe konfidencial, ashtu siç kishin bërë Gucati e Haradinaj.

“Rrjeti i të Akuzuarve i veteranëve të luftës së UÇK-së mbetet i gatshëm të pengojë procedurat, të tilla që rreziqet e Nenit 41 (6) (b) do të bëhen plotësisht të pakontrollueshme nëse i Akuzuari do të lirohet nga paraburgimi. Më 4 qershor 2021, Faton KLINAKU, kryetari i përkohshëm i Shoqatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së dha një intervistë me të cilën ai premtoi se do të botojë Dokumentet e DSK-së nëse i merr ato. Kjo është e jashtëzakonshme, duke theksuar se Z. KLINAKU është kryetari i përkohshëm sepse GUCATI dhe HARADINAJ po ndiqen penalisht para DSK për sjellje identike. Që ligji nuk është asnjë kufizim për kryetarin e përkohshëm OVL UÇK-së është emblematikë e largësisë që mbështetësit e të Akuzuarve janë të gatshëm të shkojnë për të penguar këto procedura, dhe vërtet këtë gjykatë”, pretendon në parashtresat e saja Zyra e Prokurorit të Specializuar.

ZPS tutje në shkresën e saj ka thënë se Gucati e Haradinaj rrezikojnë 10 vjet burg, dhe sipas tyre duke pasur parasysh gjatësinë e dënimit, lirimi i përkohshëm i tyre nuk do të ishte i preferueshëm.

Nasim Haradinaj e Hysni Gucati u arrestuan nga hetuesit e Speciales më 25 shtator të vitit të kaluar.

Që nga ajo kohë, ata po mbahen në paraburgim në Hagë, teksa nga e njëjta periudhë ata nuk kanë takuar asnjë prej familjarëve të tyre. /Lajmi.net/