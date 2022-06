Klinaku: Duke mos bashkëpunuar me ne, Kurti mendon se do të na shtrijë për toke

Ai ju ka bërë thirrje Qeverisë duke kërkuar që të mos provokojnë situatën.

Ndër të tjerash, Klinaku ka thënë se miratimi i Ligjit për Pagën Minimale në lexim të parë, ka qenë i kundërligjshëm.

“Ata vepruan kundër ligjshëm e kundër aktgjykimit të gjykatës Kushtetuese. Ligji bazik është ai që lidh veteranët me pagën minimale”, ka thënë Klinaku.

Ai e ka quajtur kryeministrin Kurti “kokëfortë”.

“Edhe pse ka kohë qe kemi paralajmëruar se do ta kundërshtojmë këtë, kryeneçësia e këtij kryeministri që është dashur ta presim një muaj, e për takimin e dytë pritem 8 muaj takim që mbeti në gjysmë, na detyroj të jemi këtu. Ai mendon se duke mos bashkëpunuar me ne si dhe me sindikatat, mendon se do të na shtrij për toke”, tha Klinaku.

Klinaku pati edhe një porosi për kryeministrin.

“Qeveria shkon e vjen, e ne nuk e kemi ndërmend të ndalemi. Për shkak të këtij turpi të deputetëve, u detyruam të dalim në protestë, sepse po mohohet lufta që u bë dhe po u shkelen të drejtat veteranëve”, ka deklaruar ai.

Ndërkohë protestuesit tashmë kanë hyrë në oborrin e Kuvendit, derisa aty është një numër i madh i forcave të Policisë së Kosovës.