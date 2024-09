Kjo verë ishte më e ngrohta e regjistruar në Evropë – por jo për të gjithë

Kjo verë ishte më e ngrohta e regjistruar në Evropë, sipas Shërbimit të Ndryshimeve Klimatike Copernicus (C3S) – por jo për të gjithë.

Pjesë të Evropës veriperëndimore, përfshirë Islandën dhe Irlandën, ishin më të freskëta se mesatarja, shkruan Euronews.

Zonat veriore dhe perëndimore të Mbretërisë së Bashkuar gjithashtu panë temperatura nën mesataren dhe në përgjithësi vendi përjetoi verën e tij më të freskët që nga viti 2015.

Në kontrast të plotë, pjesë të tjera të kontinentit panë periudha të konsiderueshme të nxehtësisë ekstreme gjatë sezonit.

Në qershor, për shembull, Italia dhe Turqia u ndikuan nga valët e të nxehtit me temperatura lokale që arritën në 40C në shumë vende.

Korriku solli temperatura të larta në Itali, Greqi dhe Bullgari, më pas gushti solli kushte të ngjashme në pjesën më të madhe të Evropës Juglindore, duke përfshirë Portugalinë dhe Spanjën.

Në përgjithësi, Evropa Juglindore dhe Skandinavia përjetuan verat e tyre më të nxehta të regjistruara.

Ndërsa në veçanti, thuhet se Evropa Juglindore përjetoi deri në 60 për qind më shumë ditë të ngrohta se mesatarja.

Siç thekson shkrimi i Euronews, përcjell Telegrafi, Evropa është kontinenti me ngrohjen më të shpejtë në botë me temperatura që rriten rreth dyfishin e mesatares globale.

C3S thotë se temperaturat e përgjithshme mbi tokën e kontinentit midis qershorit dhe gushtit ishin 1.54C më të larta se mesatarja e viteve 1991-2020.

Kjo tejkalon rekordin e mëparshëm të vendosur në 2022 me 0.2C.

Një numër rekord i “ditëve të stresit të nxehtësisë”

“Evropa pa verën e saj më të ngrohtë në rekord në vitin 2024”, thotë Samantha Burgess, zëvendës drejtore e C3S.

“Temperaturat ekstreme në rajone të tilla si Evropa Juglindore po ndikojnë në mirëqenien e evropianëve, pasi qytetarët në këtë rajon po përjetojnë më shumë stres të nxehtësisë se kurrë më parë”.

Stresi i nxehtësisë është një tregues se si ndikojnë kushtet e ndryshme termike në trupin e njeriut.

Ai merr parasysh faktorë si shpejtësia e erës dhe lagështia për të matur se “si i ndjejmë” në të vërtetë temperaturat.

Ndërkohë thuhet se Evropa Juglindore përjetoi 66 ditë “stres të fortë” të nxehtësisë gjatë verës së vitit 2024. Kjo do të thotë se temperaturat e perceptuara ishin 32C ose më lart.

Ky është numri më i madh i ditëve me stres të nxehtësisë në rekord për rajonin me një diferencë të madhe me numrin mesatar të ditëve me stres të fortë të nxehtësisë gjatë verës rreth 29.

Disa pjesë të Spanjës dhe Turqisë madje panë stres ekstrem të nxehtësisë që do të thotë se temperaturat ndjeheshin sikur ishin 46 C ose më lart – një nivel që është i rrezikshëm për shëndetin e njeriut.

Stresi i nxehtësisë vret të paktën 175,000 njerëz çdo vit në të gjithë Evropën, sipas vlerësimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) nga fillimi i këtij viti.

U zbulua se ishte shkaku kryesor i vdekjeve të lidhura me klimën në rajon.

Të dhënat e reshjeve panë gjithashtu kontraste të theksuara

Reshjet e shiut në Evropë këtë verë ishin gjithashtu një histori e kontrastit të fortë midis rajoneve.

Shumica e kontinentit pa një numër nën mesataren e ditëve me lagështi.

Por disa rajone, duke përfshirë MB-në veriore, Skandinavinë dhe vendet baltike panë deri në 20 ditë më të lagështa se mesatarja.

Ndërsa 35 për qind e lumenjve evropianë ishin veçanërisht ose jashtëzakonisht në nivele ulëta – veçanërisht në juglindje – pjesa më e madhe e Evropës Qendrore pa prurje mesatare jashtëzakonisht të larta të ujërave në lumenj për këtë periudhë të vitit.