Kjo vajzë përjeton tmerrin gjatë tërmetit në Myanmar – raportohet se shpëtoi për mrekulli

Forca e lëkundjeve në Myanmar arriti në magnitudën 7.7 sipas shkallës së Rihterit, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke shembur ndërtesa, ura e rrugë. Dëshmitarët tregojnë për panik dhe kaos, ndërsa njerëzit përpiqeshin të gjenin strehim dhe të shpëtonin nga rrënojat.

Numri i viktimave vazhdon të rritet pas kësaj tragjedie, dhe ekipet e shpëtimit po punojnë pa ndërprerje për të gjetur të mbijetuarit nën gërmadha. Spitalet janë të mbingarkuara me të plagosur, ndërsa shumë familje ende nuk kanë marrë lajme për të dashurit e tyre të zhdukur.

Video:

This girl survived the earthquake at her workplace🤯

The strength of the tremors in Myanmar reached 7.7 on the Richter scale.

💔The number of victims continues to rise after the tragedy. Experts say there could be thousands of deaths — rescue operations are still ongoing. pic.twitter.com/WhnqcTTcoQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2025