“Kjo tokë e duron veç këmbën e shqiptarit, por le t’mashtrohen ndonjë ditë deri n’taksiratë” – Lahi Brahimaj aktualizon thënien e Hamëz Jasharit

08/08/2025 20:07

Deputeti nga radhët e AAK-së, Lahi Ibrahimaj, ka publikuar një video në rrjetin social Facebook gjersa shihen dëshmoret, Adem Jashari dhe Hamëz Jashari se bashku me nënë e tyre gjersa bisedojnë.

Ibrahimaj, ka aktualizuar një thënie të heroit Hamëz gjersa thotë se kjo tokë e duron veç këmbën e shqiptarit, por le t’mashtrohen ndonjë ditë deri n’taksiratë.

“Në një situatë tjetër, por amanet kjo fjali e Heroit Hamëz Jashari.

“Kjo tokë e duron veç këmbën e shqiptarit, por le t’mashtrohen ndonjë ditë deri n’taksiratë”!”.

