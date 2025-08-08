“Kjo tokë e duron veç këmbën e shqiptarit, por le t’mashtrohen ndonjë ditë deri n’taksiratë” – Lahi Brahimaj aktualizon thënien e Hamëz Jasharit
Deputeti nga radhët e AAK-së, Lahi Ibrahimaj, ka publikuar një video në rrjetin social Facebook gjersa shihen dëshmoret, Adem Jashari dhe Hamëz Jashari se bashku me nënë e tyre gjersa bisedojnë. Ibrahimaj, ka aktualizuar një thënie të heroit Hamëz gjersa thotë se kjo tokë e duron veç këmbën e shqiptarit, por le t’mashtrohen ndonjë ditë…
Ibrahimaj, ka aktualizuar një thënie të heroit Hamëz gjersa thotë se kjo tokë e duron veç këmbën e shqiptarit, por le t’mashtrohen ndonjë ditë deri n’taksiratë.
“Në një situatë tjetër, por amanet kjo fjali e Heroit Hamëz Jashari.
“Kjo tokë e duron veç këmbën e shqiptarit, por le t’mashtrohen ndonjë ditë deri n’taksiratë”!”.