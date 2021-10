Gjatë ditës Graniti po argëtohesh në pishinë me njërën nga banoret e reja, Sara Berishën.

Në një moment Graniti i mëson banores së re një lojë që e ka bërë me Fifin, e kjo e fundit e ka vënë re dhe nuk i ka pëlqyer aspak.

Në dhomën e gjumin ajo i ka thënë ish-futbollistit nga Kosova që nëse vazhdon e bën sërish me Sarën, atëherë atë lojë më me Fifin s’do e bëjë, derisa Graniti ka filluar të qesh me të.