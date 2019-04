Kjo nuk pritej: Pochettino, trajner i Chelseas?

Barazimi i mbrëmshëm ndaj Burnleyt, e ka lëkundur edhe një herë pozitën e Maurizio Sarrit te Chelsea.

Chelsea barazoi me Burnleyn në Stamford Bridge, 2:2, në kuadër të javës së 36-të në Premierligës.

Ky barazim i skuadrës londineze, ka bërë që këta të fundit ta mendojnë seriozisht shkarkimin e Maurizio Sarrit në fund të sezonit, përcjell lajmi.net.

Chelsea ka rrezikuar seriozisht një vend për top katërshe, andaj trajneri italian me shumë gjasë do të përshëndetet me ta me të përfunduar ky sezon.

Roma Abramovich duket se do të rikthehet te klubi londinez me një investim gjigant, ku në krye të skuadrës po tenton ta sjellë Mauricio pochettinon e Tottenhamit.

Chelsea duhet t’i paguajë 40 milionë euro për ta transferuar argjentinasin nga Spurs, pasi aq është klauzola e tij e lirimit nga kontrata. /Lajmi.net/