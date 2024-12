“Kjo lëvizje tregon frikë”, Haxhiu reagon pasi PDK dërgoi 16 ligje në Kushtetuese

Kryetari i Grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, ka dërguar sot në Gjykatën Kushtetuese 16 ligje të miratuara në seancat e mbajtura, më 5 dhjetor 2024, duke i kontestuar ato për shkelje procedurale dhe njërën prej tyre edhe për shkelje të përmbajtjes.

Lidhur më këtë ka ardhur reagimi nga Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu.

Sipas Haxhiut, kjo lëvizje tregon më së miri frikën e tyre të thellë ndaj këtij ligji, i cili rrezikon të prekë rrënjët e korrupsionit që ata vetë kanë kultivuar ndër vite.

”PDK sërish e paskan dërguar Ligjin për Byronë për Konfiskimin dhe Sekuestrimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, në Gjykatën Kushtetuese. Kjo lëvizje tregon më së miri frikën e tyre të thellë ndaj këtij ligji, i cili rrezikon të prekë rrënjët e korrupsionit që ata vetë kanë kultivuar ndër vite”, ka shkruar Haxhiu.

Ministrja thotë se me këtë veprim, është e qartë se angazhimi i tyre politik nuk ka më të bëjë me aspirata apo vizione për të ardhmen, por thjesht me një përpjekje të dëshpëruar për të mbrojtur pasurinë kolosale të fituar padrejtësisht në të kaluarën.

”Kjo është lufta e tyre për të mbajtur atë që kanë grabitur në kurriz të qytetarëve. 9 shkurti do të jetë dita ku sërish do të ballafaqohen interesat e tyre të ngushta përballë vullnetit popullor për qeverisje të drejtë, dhe luftë ndaj krimit të organizuar e korrupsionit. Pra siç kemi thënë: ju edhe mund të na vononi, por kurrë nuk do ta ndalni vullnetin e popullit për drejtësi”

Byroja do të bëhet, pasuria do t’i kthehet shtetit dhe qytetarëve, drejtësia do të mbizotërojë, ka shtuar Haxhiu.