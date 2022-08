Kjo ishte përplasja në mes Tuchel dhe Contes, pas ndeshjes

Para dhe pas çdo takimi është traditë e futbollit që dy trajnerët e skuadrave që do përballen të shtrëngojnë duart, por ashtu nuk ndodhi në mes Tuchel dhe Contes.

Derbi londinez i xhiros së dytë përveç lojës së bukur dhuroi edhe momente tensionuese.

Ndodhi pikërisht në mes dy udhëheqësve të dy klubeve.

Tuchel dhe Conte pas përfundimit të ndeshjes u përplasen me njëri- tjetrin.

Më poshtë i gjeni pamjet:

Things got HEATED between Thomas Tuchel and Antonio Conte after a dramatic 2-2 draw between Chelsea and Tottenham. 👀pic.twitter.com/qmKs1cUfpk

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 14, 2022