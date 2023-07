Kjo ishte festa e selektorit të Kosovës te goli i Meriton Korenicës Skuadra e Ballkanit ka fituar ndeshjen e parë ndaj Ludogorets në kualifikimet për në UEFA Champions League sezonin 2023/24. Ekipi i Ilir Dajës mposhti mysafirët nga Bullgaria me rezultatin 2 me 0 në stadiumin “Fadil Vokrri”, shkruan Lajmi.net Golin për 1 me 0 në pjesën e parë e shënoi mesfushori, Meriton Korenica. Ai shënoi me…