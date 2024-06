“Kjo i bën më të vegjël vetëm udhëheqësit – historinë s’mund ta rishkruajnë” – Çitaku reagon pasi Thaçi e Veseli s’u përmendën në përvjetorin e çlirimit

Historinë nuk mund ta rishkruajnë. Kështu ka deklaruar Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku, në një intervistë për Gazeta Blic, duke folur për mos përmendjen e ish krerëve të shtetit dhe ish krerëve të UÇK-së që gjenden në Hagë, nga liderët shtetëror.

Ajo thotë se kjo i bën më të vegjël vetëm udhëheqësit aktual të shtetit dhe jo ata që luftuan për vendin dhe sollën lirinë.

“Historinë nuk mund ta rishkruajë askush e as nuk mund ta retushojë askënd. Jetojmë në një epokë tjetër. Liria dhe pavarësia e Kosovës është pashmangshëm e lidhur me sakrificën dhe kontributin e grave dhe burrave të cilët patën guxim ta ëndërrojnë lirinë në një situatë jashtëzakonisht të rëndë. Sot sigurisht për të rinjtë dhe të rejat që i mbushin 25 vjet dhe nuk e kanë jetuar okupimin mund të duket si një skenar filmi, mirëpo sot ata jetojnë në Kosovën e lirë, lindin në Kosovë të lirë falë grave dhe burrave që kanë guxuar ta ëndërrojnë të pamundurën, lirinë dhe pavarësinë dhe kanë guxuar që me një pushkë në dorë e me një zemër të madhe, t’i dalin përballë Serbisë si një nga fuqitë më të mëdha ushtarake të kohës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi, në Hagë nuk e përfaqësojnë vetëm vetveten, nuk janë emra të përveçëm, atje përfaqësojnë një epokë, përfaqësojnë UÇK-në dhe unë besoj, nëse ka drejtësi, shumë shpejt do t’i kemi në mesin tonë. Fakti që emrat e tyre nuk përmenden nga liderë institucionalë e politik në Kosovë nuk i bën ata më të vegjël, i bën më të vegjël vetëm udhëheqësit”, deklaron ajo.