Kjo është tabela që do ta shohin qytetarët që hyjnë në Serbi me letërnjoftime Serbia është pajtuar që kosovarët të udhëtojnë nëpër territorin e saj me letërnjoftime të Republikës së Kosovës, pa lëshuar ndonjë letër të bardhë sic ka bërë në të kaluarën. Të njëjtën e ka aprovuar edhe Kosova, përfshirë edhe për serbët e Veriut të cilëve do t’u lejohet të qarkullojnë me letërnjoftime të Serbisë. Por, Vuçiq,…