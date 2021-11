Kjo është shqiptarja që qëlloi me armë dhe plagosi rëndë ish-bashkëshortin në sy të vajzës

Klodiana Celo Pavlidou është shqiptarja e cila qëlloi me armë zjarri ish-bashkëshortin e saj në Greqi. Ngjarja e rëndë ndodhi ditën e sotme në Chalandri, të Greqisë, ku shqiptarja qëlloi me armë zjarri babanë e vajzës së saj, në sy të kësaj të fundit.

I plagosuri me profesion okulist, i identifikuar si George Neos, është në gjendje të rëndë në spital.

Meidat greke, bëjnë me dije se kur burri doli nga shtëpia për ta marrë fëmijën nga shkolla, shqiptarja iu afrua dhe pas një debati e qëlloi në bark para fëmijës së tyre 13-vjeçar.

Ish-partnerët ishin përfshirë në një mosmarrëveshje të gjatë ligjore, fillimisht për atësinë e vajzës dhe më pas për kujdestarinë e saj. Vajza jetonte me të atin dhe gruan e tij në Chalandri.

Sipas asaj që shkuajnë mediat greke, Klodiana pretendonte se kishte një pasuri të madhe në Shqipëri e seish-burri po përpiqej t’ia merrte paratë.