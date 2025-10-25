Kjo është mërgimtarja nga Kosova që humbi jetën në një aksident në Gjermani

Ka ndërruar jetë pas një aksidenti në Gjermani Jeta Kozmaqi. Varrimi i të ndjerës do të bëhet të shtunën, më 25 tetor 2025, me namazin e ikindisë (ora 15:30), në varrezat e fshatit Mazgit (afër Tyrbes). Familja Kozmaqi njoftoj se e pamja do të mbahet të dielën, të hënën dhe të martën, në Hotel Star…

25/10/2025 10:58

Ka ndërruar jetë pas një aksidenti në Gjermani Jeta Kozmaqi.

Varrimi i të ndjerës do të bëhet të shtunën, më 25 tetor 2025, me namazin e ikindisë (ora 15:30), në varrezat e fshatit Mazgit (afër Tyrbes).

Familja Kozmaqi njoftoj se e pamja do të mbahet të dielën, të hënën dhe të martën, në Hotel Star Hill në Prishtinë (te Rrethi i Madh, afër Banesave të Arabëve), nga ora 09:00 deri në 17:00.

