Kjo është lista e plotë e të nominuarve të ‘Golden Globe’ për vitin 2021

‘Golden Globe’ do të fillojnë sezonin e çmimeve për vitin 2021 të hënën, 1 mars, me tituj si Mank dhe The Crown, dhe platforma streaming Netflix që dominon nominimet, shkruan CNN.

Nuk është thënë shumë për atë që do të përfshijë ceremonia e parë virtuale e Globeve, por ka disa gjëra që mund t`i ndajmë me ju, transmeton lajmi.net.

Emma Corrin si Princesha Diana në “The Crown”, e cila është nominuar për gjashtë çmime Golden Globe.

(CNN) Golden Globes do të fillojë jozyrtarisht sezonin e çmimeve të Hollywood, por ngjarja do të duket pak më ndryshe këtë vit për shkak të pandemisë Covid-19.

Amy Poehler dhe Tina Fey po bashkohen përsëri për të pritur Globes për herë të katërt, me Fey drejtpërdrejt nga Rainbow Room i New York City dhe Poehler në të gjithë vendin në Kaliforni në Beverly Hilton.

Të nominuarit:

Kur bëhet fjalë për nominimet, “Mank” dhe “The Crown” i Netflix janë ata që do të shikojnë, të dy kryesojnë me gjashtë nominime. Netflix mori gjithsej 42 nominime këtë vit. Aktori Chadwick Boseman, i cili vdiq nga kanceri i zorrës së trashë vitin e kaluar, mund të marrë një fitore pas vdekjes për rolin e tij në “Ma Rainey’s Black Bottom”. Të tjerët për të parë, “Gjyqi i Çikagos 7” i Aaron Sorkin, i cili ka pesë dremitje, si dhe “Nomadland” i Chloe Zhao në Hulu.

Si të shikoni:

Shfaqja do të transmetohet drejtpërdrejt duke filluar në orën 20:00 në NBC, me një audiencë të kufizuar në të dy vendet që përbëhen nga vija e frontit dhe punëtorë thelbësorë. Do të jetë në dispozicion për t’u transmetuar në Roku, Hulu, YouTube TV, AT&T TV.

Kë mund të presësh të shohësh:

Përtej të nominuarve, prezantuesit e këtij viti përfshijnë Sterling K. Brown, Kristen Wiig, Tiffany Haddish, Margot Robbie, Kate Hudson, Michael Douglas dhe shumë më tepër. Gjithashtu, pioneri i TV Norman Lear do të marrë Çmimin Carol Burnett dhe aktores / aktivistes Jane Fonda do t’i dorëzohet Çmimi Cecil B./Lajmi.net/