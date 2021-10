Kjo është gruaja që mund t’i jep fund karrierës politike të Vuçiqit – ajo di shumëçka rreth presidentit serb

Mediat rajonale këto ditë janë plot me artikuj për Dijana Hrkaloviq, një ish-zyrtare e lartë e Ministrisë së Brendshme së Serbisë, e cila u arrestua të premten si pjesë e një hetimi për fshehjen e provave të vrasjes.

Ish-sekretarja shtetërore e Ministrisë së Brendshme të Serbisë iu caktua masa e paraburgimit prej 30 ditëve për shkak të “ekzistencës së rrethanave që tregojnë se duke qëndruar në arrati, ajo do të pengonte procedurën duke ndikuar te dëshmitarët”, shpjegoi Gjykata e Lartë në Beograd.

Lajmi se ish-krahu i djathtë i ministrit të policisë është arrestuar është intrigues në vetvete, por 34-vjeçarja Hrkaloviq ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut për të paktën dy arsye të tjera: pamjen e saj tërheqëse dhe faktin që arrestimi i saj është episodi i fundit në një çështje shumë më të madhe. Presidenti serb, Aleksandër Vuçiq, i preferuari i tij deri vonë, Nebojsha Stefanoviq, ministri aktual i Mbrojtjes, sekretarja shtetërore e të cilit ishte Dijana Hrkaloviq, dhe Partia Progresive Serbe në pushtet (SNS).

Shtoni këtu faktin që Vuçiq mori kontrollin e të gjitha institucioneve në Serbi, si dhe fushatën e tabloideve të regjimit kundër Stefanoviq dhe Hrkaloviq, raporton index.hr.

Vuçiq foli edhe për arrestimin e Dijana Hrkaloviqit, e cila në fakt nuk ka ndonjë autoritet kushtetues që të merret me hetimet e policisë, por deri më tani kjo nuk e ka ndaluar atë të bëjë pikërisht atë, transmeton Telegrafi.

Në fund të fundit, më parë si Ministër i Policisë, intimiteti i tij më i ngushtë ishte Stefanoviq, i cili ishte komprometuar sot, ndërsa tani është pasardhësi i tij, Aleksandar Vulin. Përkundrazi, Vuçiq vazhdimisht jep deklarata në publik në hetime dhe mafia, duke pretenduar se drejton luftën kundër mafies, në të cilën Vulin e ndihmon me besnikëri.

Hrkaloviq iu bashkua policisë në muajin prill të vitit 2014 si Zëvendës Ministre e Kabinetit, nga Agjencia e Informacionit të Sigurisë (BIA).

Ajo ishte një staf i ri dhe ambicioz i SNS-it, dhe ndërkohë ajo gjithashtu mori një doktoratë në psikologji. Ajo u zgjodh Sekretare e Shtetit në muajin korrik të vitit 2017. Hrkaloviq hyri në strukturat e sigurisë të Serbisë si kuadër politik në kohën kur Vuçiq u bë kryeministër i Serbisë dhe ishte gjithashtu shefe e Zyrës për Koordinimin e Shërbimeve të Sigurisë.

Sipas portalit të pavarur kërkimor KRIK, Hrkaloviq ishte partner i xhandarit, Nenad Vuçkoviq (Vuçko), një nga njerëzit me ndikim në polici i cili u zbulua se ishte pranë grupit kriminal të të ndjerit, Aleksandar Stankoviqit (Sale Mutavi).

KRIK zbuloi se ndërsa Dijana Hrkaloviq ishte në pozita të larta në Ministrinë e Brendshme, policia serbe arrestoi kryesisht anëtarë të klanit Skaljar, ndërsa kriminelët nga klani kundërshtar Kavaq rrallë përfunduan pas hekurave.

Gjatë qëndrimit të saj, numri i çështjeve penale në Serbi u rrit, dhe numri i rasteve të zgjidhura mbeti i ulët. Përplasjet kriminale u përshkallëzuan në vitin 2015 – kur 18 persona vdiqën në likuidime kriminale.

Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme u përpoqën disa herë të paraqisnin më mirë situatën duke manipuluar statistikat. Të dhënat, megjithatë, tregojnë se në pesë vitet e fundit, për aq kohë sa Hrkaloviq ka qenë në Ministrinë e Brendshme, 78 persona janë likuiduar në konfrontime kriminale dhe se vetëm pesë raste janë zgjidhur, shkruan KRIK.

Në fund të fundit, lidhja midis mafies dhe policisë në Serbi nuk është asgjë e re, ajo lidhje u krijua në vitet 1990 dhe nuk është shkëputur plotësisht deri më sot. Vetëm klanet mafioze dhe zyrtarët e policisë që janë në terren po marrin radhën.

Dje, Blic publikoi gjithashtu një fotografi të rrjetit të dyshuar kriminal të organizuar nga Hrkaloviq në strukturat e sigurisë.

“Grupi Mangusta u formua për të monitoruar anëtarët e dy klaneve më të fuqishme mafioze në Serbi në atë kohë – Skaljarski dhe Kavaçki. Me rekomandimin e Dejan Milenkoviq – Bagzi, atëherë shef i Shërbimit të Metodave të Hetimit Special (SSIM) të Drejtorisë së Policisë Kriminale , Coka Damjanoviq u soll në polici”, thekson Blic.

Një burim i Blic thotë se besohet se një grup i bashkëpunëtorëve më të afërt të Dijana Hrkaloviq në Ministrinë e Brendshme Serbe e përdorën grupin e punës Mangusta për të organizuar përgjimin e presidentit Vuçiq.

A është vëllai i Vuçiqit i lidhur me mafian?

Pse Presidenti i Serbisë do të merrej me mbrojtjen publike të një tregtari të dyshuar?

Sepse kishte indikacione në publik se Koluvija ishte e lidhur me Andrej Vuçiqin, vëllain e presidentit serb.

Ndërkohë, ministri aktual i Policisë, Aleksandar Vulin, iu bashkua mbrojtjes së Koluvija dhe vendosi t’i afrohej pulës me kokë poshtë, domethënë të shpallte çështjen Jovanjica pothuajse të manipuluar, të gjitha me qëllim që në fund të jepte dorëheqjen Aleksandër Vuçiq.

“Pjesë të MPB-së ishin gati të merrnin pjesë në aksione që janë të papajtueshme me policët, të cilët ishin gati për gjithçka që po ndodhte rreth Jovanjicës – që presidenti Vuçiq të shihte vëllain e tij në burg dhe të jepte dorëheqjen”, tha Vulin për Pink TV, ku në mënyrë indirekte akuzoi Dijana Hrkaloviqin duke ia paketuar akuzën se ajo mori pjesë në të.

Ministri aktual i Mbrojtjes, Stefanoviq, po përpiqet të lajë veten nga akuzat në publik dhe ofron të shkojë për një poligraf. Vuçiq ende e mban atë në postin e ministrit, edhe pse është e qartë se ai ka humbur besimin e tij dhe se Vulin ka marrë pozitën e preferuar.

Megjithëse tabloidët e thërrisnin emrat e saj për muaj, Hrkaloviq u arrestua vetëm të premten, pikërisht kur çështja e Jovanjicas po ziente përsëri. Dhe tani Jovanjica ka rënë përsëri në prapavijë, dhe publiku në Serbi po përpiqet të përqendrohet në trajtimin e fotografive erotike të ish-zyrtares së MPB-së, të cilat “aksidentalisht” sapo dolën në publik.

Duke pasur parasysh pozicionet që mbante dhe njerëzit me të cilët ka punuar, është e vështirë të besohet se ambiciozja Dijana Hrkaloviq është e pafajshme gjatë gjithë historisë.

Por është edhe më e vështirë të besohet se Aleksandar Vuçiq, vëllai i tij më i ngushtë dhe më i diskutueshëm, është pa njolla. Do të jetë veçanërisht interesante nëse Hrkaloviq vendos të flasë për gjithçka që di për të shpëtuar lëkurën e tij. Kjo me të vërtetë mund të jetë një hyrje në fundin e Vuçiqit.

Prandaj, këto ditë ne jemi dëshmitarë të një spektakli mediatik në mediat e regjimit të Vuçiqit në lidhje me gjithçka që lidhet me Hrkaloviqin dhe imponimin e një rrëfimi të ri në lidhje me çështjen Jovanjica.

Të gjithë aktorët në këtë histori janë të zhytur në të, kështu që do të jetë interesante të shihet nëse Vuçiq dhe ekipi i tij do të kenë sukses në larjen e Presidentit të Serbisë.