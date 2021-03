Kjo është gjendja shëndetësore e dy të plagosurve dje në tentim-grabitjen e ndodhur tek Liqeni i Badovcit

Gjatë kësaj grabitje, të dyshuarit plagosën dy persona. Madje të njëjtit në këtë rast përdorën armë të kalibrit të rëndë, duke shkaktuar një ngjarje tejet të rëndë në këtë anë.

Me të marrë informatën në vendin e ngjarjes kanë arritur ekipet e policisë, mjekëve dhe të Prokurorisë së Shtetit.

Por pavarësisht kësaj gjendja shëndetësore e dy personave të plagosur në këtë rast është mjaftë e rëndë.

Në një përgjigje dhënë për lajmi.net, zëdhënësi i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Shpend Fazliu tha se njëri nga të plagosurit është në intensivë, pas intervenimit kirurgjik nga kirurgët torakal.

“Sipas mjekëve për momentin ka gjendje stabile”, tha ai.

Ndërsa aktualisht tjetri person i lënduar në këtë rast është në kirurgji torakale i cili po vazhdon trajtimin jashtë rrezikut për jetë.

Babai i njërit nga të plagosurit në tentim-grabitjen e mbrëmshme, Muhamet Krasniqi ka deklaruar se nuk është optimist sa i përket gjendjes së djalit të tij, ndonëse po lutet që të shpëtojë.

“Qet djal të vetmin e kam. Çka m’vyn jeta ma me m’shku ky djalë?”, tha ai.

Ndryshe tentim-grabitja e djeshme nuk është e vetmja e ndodhur gjatë kohës së fundi.

Grabitje dhe vjedhje të rënda pati thuajse në të shumtën e kohës, e shumë prej tyre në filiale bankare.

Rasti i djeshëm ishte një nga më të rrezikshmit, derisa të dyshuarit pas largimit nga vendi i ngjarjes nuk është arritur që të arrestohen teksa kamioneta e tyre i përdorur në këtë rast është gjetur e djegur në fshatin Parallovë të Komunës së Gjilanit.

“Është raportuar se në rrugën magjistrale Gjilan-Prishtinë (fshati Mramor) disa persona të maskuar, të armatosur me armë të gjata me një kamionetë me targa vendore, kishin ndaluar automjetin e kompanisë me të cilin kryhej transporti i parave, në të cilin ndodheshin katër meshkuj kosovarë. Të dyshuarit kishin gjuajte me armë zjarri në drejtim të viktimave ku si pasoj janë plagosur dy prej viktimave. Viktimat janë dërguar në QKUK për tretman mjekësor. Kamioneta të cilin e kishin përdorë të dyshuarit është gjetur e djegur në fsh. Parallovë të Gjilanit. Në vendin e ngjarjes përveç njësive policore ka dalë edhe prokurori i shtetit, nuk raportohet për të arrestuar, rasti vazhdon të hetohet”, u tha nga Policia e Kosovës lidhur me rastin./Lajmi.net/