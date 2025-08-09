Kjo është gjendja e pritjeve për hyrje dhe dalje tek Dheu i Bardhë

09/08/2025 09:59

Qendra për Menaxhim Kufitar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka njoftuar se për të hyrë në Kosovë në pikën kufitare në Dheu i Bardhë, pritjet arrijnë deri në 20 minuta, ndërsa për dalje nga vendi, pritjet shkojnë deri në 90 minuta.

Në pikën kufitare në Merdarë, pritjet për hyrje janë rreth 10 deri në 15 minuta, kurse për dalje deri në gjysmë ore.

Ndërkaq, në pikat e tjera kufitare pritjet për hyrje në Kosovë janë nga 3 deri në 5 minuta.

