Kjo është faza më e rrezikshme e luftës në Iran, konflikti mund të zgjasë më gjatë, thotë një zyrtar i Emirateve të Bashkuara Arabe
Bota
Faza më e rrezikshme e luftës në Iran pritet të përfundojë së shpejti, edhe nëse vetë lufta zgjat më gjatë, tha një zyrtar i Emirateve të Bashkuara Arabe për CNN, duke paralajmëruar se mund të duhen dekada për të rindërtuar besimin midis Teheranit dhe shteteve arabe që i ka goditur.
“Në fund të ditës, kjo luftë do të përfundojë, dhe sipas mendimit tim… rreziku i saj do të përfundojë më shpejt sesa më vonë. Por përfundimi formal i luftës mund të marrë pak më shumë kohë”, tha zyrtari.
Marrëdhëniet midis Iranit dhe shteteve arabe të Gjirit që ai ka goditur do të normalizohen në fund “sepse, në fund të ditës, ju jeni fqinj. Por (lufta) krijon një hendek të madh besimi që, sipas mendimit tim, do të zgjasë për dekada”.
Zyrtari shtoi se çdo marrëveshje e re e negociuar me Iranin do të duhet ta adresojë programin e tij të raketave. “Raketat tani janë në qendër të vëmendjes, sepse ato nuk shihen më si vetëmbrojtje”.
Emiratet e Bashkuara Arabe, një qendër rajonale biznesi dhe turizmi që varet shumë nga punonjësit e huaj, kanë qenë ndër më të goditurat nga rreth një duzinë vendesh që kanë raportuar se janë sulmuar nga projektelet iraniane.
“Çfarë kemi parë është diçka që nuk e prisnim. Koha ka treguar se ishim të përgatitur për këtë, por padyshim nuk e prisnim. Nuk mendonim se Irani do t’i rrezikonte vërtet marrëdhëniet me të gjithë fqinjtë e tij”, tha zyrtari.
Zyrtari tha se Franca po ndihmon në patrullimin e hapësirës ajrore të vendit dhe në ndërprerjen e raketave dhe dronëve, dhe shtoi se vendi është përgatitur për një emergjencë “që prej një kohe të gjatë” dhe ka rezervat e mjaftueshme të ushqimit.